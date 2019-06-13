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Bekçi filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 13.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bu hafta 5 yeni filmin vizyona giriyor. Bekçi filmi de bunlardan biri. İşte bir kasabadaki mezarlıkta gece bekçiliği yapan adamın hikayesini anlatan Bekçi filminin fragmanı ve konusu.

Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

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bekçi fragman

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