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Beklediğimize değdi: Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin Mi 9 ve Mi 9T’ye nazaran daha performans odaklı çalışan akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’de satışa çıktı. Xiaomi Mi 9T Pro fiyatı ve özellikleriyle uygun fiyatlı amiral gemisi Android akıllı telefon arayan kullanıcıları kendisine çekecek gibi görünüyor. İşte Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm özellikleri ve fiyatı!

Beklediğimize değdi: Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Türkiye, Mi 9T sonrası serinin en güçlü akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T Pro’yu da Türkiye’de satışa çıkarttı. Xiaomi Mi 9T’ye nazaran Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 855 ile çalışan Xiomi Mi 9T Pro, Xiaomi’nin gelir düzeyi düşük ülkelerde faaliyet gösteren alt markası Redmi’nin K20 Pro modelinin birebir aynısı. Sadece Global pazardaki ismi Mi 9T Pro olan akıllı telefonun özelliklerini şöyle bir hatırlayalım:

XİAOMİ Mİ 9T PRO ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve Adreno 640 Grafik işlemcisi
6 GB RAM veya model seçeneğine göre 8 GB RAM
6.39 inç büyüklüğünde HDR destekli Full HD+ AMOLED ekran
Çentiksiz tam ekran
Arka tarafta biri 48 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip + 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 açıklığına sahip + 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olmak üzere üç kamera
20 Megapiksel değerinde f/2.0 açıklığa sahip pop-up ön kamera
Ekran altı parmak izi okuyucu
Android 9.0 Pie işletim sistemi
Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Dual Band GPS, NFC desteği
27 W hızlı şarj
USB Type-C girişli 4.000 mAh batarya

xiomi

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Mi 9T Pro özellikleri ile gördüğünüz üzere oldukça tatmin edici bir performansa sahip. Bu yönden bakılınca ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan Xiaomi Mi 9T gibi orta/üst seviye bir akıllı telefonun daha da güçlendirilmiş hali olan Xiaomi Mi 9T Pro’nun çok ilgi çekeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. ‘‘Peki güzel kardeşim her şey iyi hoş da Xiaomi Mi 9T Pro’nun fiyatı ne kadar sen onu söyle hele’’ dediğinizi duyar gibiyim. O zaman sizi de çok bekletmeden gelelim fasulyenin faydalarına.

XİAOMİ Mİ 9T PRO FİYATI NE KADAR?

Xiaomi’nin yurtdışında yüksek satış rakamlarına ulaştığı Xiaomi Mi 9T Pro modelinin küçük kardeşi Xiaomi Mi 9T gibi birçok versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlardan 6GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip Mavi ve Siyah renk seçenekleri bulunan modeli halihazırda birçok online alışveriş sitesinde Xiaomi Türkiye Garantili olarak 3,999 TL’den satışa sunulmuş durumda. Yükselen akıllı telefon fiyatlarını baz alarak performansıyla öne çıkan telefonun fiyatının gayet yerinde olduğunu söylesek yanlış olmaz.

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