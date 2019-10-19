Beklediğimize değdi: Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Türkiye, Mi 9T sonrası serinin en güçlü akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T Pro’yu da Türkiye’de satışa çıkarttı. Xiaomi Mi 9T’ye nazaran Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 855 ile çalışan Xiomi Mi 9T Pro, Xiaomi’nin gelir düzeyi düşük ülkelerde faaliyet gösteren alt markası Redmi’nin K20 Pro modelinin birebir aynısı. Sadece Global pazardaki ismi Mi 9T Pro olan akıllı telefonun özelliklerini şöyle bir hatırlayalım:

XİAOMİ Mİ 9T PRO ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve Adreno 640 Grafik işlemcisi

6 GB RAM veya model seçeneğine göre 8 GB RAM

6.39 inç büyüklüğünde HDR destekli Full HD+ AMOLED ekran

Çentiksiz tam ekran

Arka tarafta biri 48 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip + 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 açıklığına sahip + 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olmak üzere üç kamera

20 Megapiksel değerinde f/2.0 açıklığa sahip pop-up ön kamera

Ekran altı parmak izi okuyucu

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Dual Band GPS, NFC desteği

27 W hızlı şarj

USB Type-C girişli 4.000 mAh batarya