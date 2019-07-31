Bekleyiş bitti! İşte Engin Akyürek'in yeni partneri

Engin Akyürek'in önümüzdeki sezonda Star TV'de ekrana gelecek 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alacağı bir kaç hafta önce belli olmuştu. O3 Medya ve NGMedia ortak yapımı olan dizide 'Sancar' karakterine hayat verecek olan oyuncunun partneri ise merak konusu olmuştu.

BİRÇOK İSİM YAZILDI

Sosyal medya ve basında bazı isimler öne çıkmıştı. Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül, Cansu Dere, Burcu Biricik ve Aslı Enver gibi bir çok ismin Engin Akyürek'le partner olabileceği konuşuluyordu. Fakat son çıkan haberlerde seçeneklerin ikiye düştüğü ve Neslihan Atagül ya da Serenay Sarıkaya'dan biriyle anlaşmaya varılacağı yazılmıştı.

BEKLEYİŞ SON BULDU

Ve hayranların merakla bekleyişi son buldu. Engin Akyürek'e 'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün eşlik edeceği öğrenildi.





