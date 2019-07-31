MAGAZİN

Bekleyiş bitti! İşte Engin Akyürek'in yeni partneri

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

'Sefirin Kızı' isimli dizide rol alacağı açıklanan Engin Akyürek'in kiminle kamera karşısına geçeceği merak konusu olmuştu. Özellikle oyuncunun hayranları bir açıklama bekliyordu. Ve bekleyiş son buldu. Yakışıklı oyuncunun partneri belli oldu.

Bekleyiş bitti! İşte Engin Akyürek'in yeni partneri

Engin Akyürek'in önümüzdeki sezonda Star TV'de ekrana gelecek 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alacağı bir kaç hafta önce belli olmuştu. O3 Medya ve NGMedia ortak yapımı olan dizide 'Sancar' karakterine hayat verecek olan oyuncunun partneri ise merak konusu olmuştu.

BİRÇOK İSİM YAZILDI

Sosyal medya ve basında bazı isimler öne çıkmıştı. Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül, Cansu Dere, Burcu Biricik ve Aslı Enver gibi bir çok ismin Engin Akyürek'le partner olabileceği konuşuluyordu. Fakat son çıkan haberlerde seçeneklerin ikiye düştüğü ve Neslihan Atagül ya da Serenay Sarıkaya'dan biriyle anlaşmaya varılacağı yazılmıştı.

BEKLEYİŞ SON BULDU

Ve hayranların merakla bekleyişi son buldu. Engin Akyürek'e 'Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün eşlik edeceği öğrenildi.

resim-105411JS

PARTNERHavuzda aşka geldilerHavuzda aşka geldiler
Ünlü Rapçiye hapis şoku! 2 yıl yatabilirÜnlü Rapçiye hapis şoku! 2 yıl yatabilir
20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Sefirin Kızı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü Rapçiye hapis şoku! 2 yıl yatabilir

Ünlü Rapçiye hapis şoku! 2 yıl yatabilir

20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

Şahan Gökbakar 'Bu ülke zerre ileri gitmez' diyerek isyan etti

'Bu ülke zerre ileri gitmez' diyerek isyan etti

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Katy Perry'nin şarkısı çalıntı çıktı

6 milyondan fazla satan şarkısı çalıntı çıktı

İbrahim Çelikkol'dan dayak açıklaması

İbrahim Çelikkol'dan dayak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.