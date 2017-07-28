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Bel Bölgesinde Oluşan Simitlere Veda: Karın ve Bel Bölgesindeki Yağları Garanti Yakıyoruz!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | 28.07.2017 10:22 | Son Güncelleme

Ne yerse yesin, bütün yağları göbek ve bel çevresinde toplananlar için enfes bir tarifimiz var sırada. Vedalaşmanın vakti geldiyse bir koşu mutfağa gidip kürümüzü hazırlamaya başlayalım.

Bel Bölgesinde Oluşan Simitlere Veda: Karın ve Bel Bölgesindeki Yağları Garanti Yakıyoruz!

Dümdüz bir karına sahip olmayı hayal kuranların artık üzülmesine izin vermeyeceğiz. Hem zaten canınızı sıktığınız kadar büyük bir problem değil. İki sağlıklı beslenme ve bir takviyeye bakar. Tabii ki bu takviye en doğalından olmalı.

Doğanın bize sunduğu mucizelerden faydalanarak istediğimiz görüntüye ulaşmak mümkün. Düz bir karın ve kıvrımlı bel için bu kürü düzenli olarak kullanmanız gerekecek. O zaman öncelikle malzemeler gelsin:

Yarım demet nane yaprağı
1/2 adet yeşil limon (yoksa sarı limon da kullanabilirsiniz)
1/2 adet taze zencefil
Bir kase sirkeli su

Nasıl hazırlanır?-

gobek eriten

Nane yapraklarını saplarındana ayıklayın.

Nane yapraklarını, limonu ve zencefili 15 dakika sirkeli suyun içinde bekletin.

Sirkeli sudan çıkardığınız sebzeleri havlu kağıdın üzerinde bekletin.

Yarım zencefilin kabuklarını soyup dilimleyin.

Limonu isterseniz rendeleyin isterseniz de kabuklarıyla beraber dilimleyin.

Bir litre suyun içerisine tüm malzemeleri koyun. Bu hazırlanan suyu 24 saat dolapta bekletin.

24 saatin sonunda suyu süzün ve gün boyu aklınıza geldikce bu bir litreyi tüketin.

Düzenli olarak tüketmek buradaki en önemli nokta. Elbette bu suyu tüketirken sağlıklı beslenmeyi de elden bırakmamak lazım. Bu ürün hızlı bir şekilde incelmenize yardımcı olacak takviyedir.
Kürümüz ne kadar doğal olsa da bir uzmana danışmayı unutmayın. Kullanılan sebzelere karşı herhangi bir hassasiyetiniz olabilir. Bu durumu netleştirdikten sonra gönül rahatlığıyla takviyenizi alabilirsiniz :)

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Anahtar Kelimeler:
bel bolgesi karın yağları

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