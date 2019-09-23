Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, sıklıkla sorulan "bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Genel anestezi ile yapılan her ameliyatta olduğu gibi bel fıtığı ameliyatı için de çeşitli riskler vardır. Ancak genel anestezi uygulanacak bir operasyon öncesinde gerekli tetkiklerin yapılması ile herhangi bir sorun olmadan operasyonlar tamamlanmaktadır.
GENEL ANESTEZİ RİSKLERİ NELERDİR?
Bel fıtığı hastasının da ameliyat öncesi muayene ve tetkiklerinin, tahlillerinin çok iyi yapılması gerekir. Bel fıtığı ameliyatlarında kişinin fiziksel durumuna ve ameliyatın kapsamına göre genel anestezi gerekebiliyor. Genel anestezi öncesinde kişinin anesteziden uyanabilmesi için gerekli tetkiklerin mutlaka detaylı olarak yapılması gerekiyor. Hangi ilacın verileceği, doz ayarlaması gibi değişkenler hastanın tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak ayarlanıyor.
Kişinin sağlık durumu genel anestezi için uygun değilse lokal anestezi tercih ediliyor. Bununla birlikte genel anestezinin kaçınılmaz olduğu durumlarda çok nadiren kalp krizi, sinir hasarı, alerji gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.
GENEL ANESTEZİ OLMADAN BEL FITIĞI AMELİYATI
Bel fıtığı ameliyatı olacak kişinin genel anestezi için uygun olmadığı durumlarda, kişinin uyutulmadan ameliyat yapılması mümkün. Spinal anestezi olarak bilinen ve bel bölgesinde rahatlıkla uygulanabilen bu yöntem özellikle genel anestezi sonrasında uyanamama riski olan ya da solunum sorunu olan kişiler için oldukça uygun bir çözüm sunuyor.
Sadece genel anesteziden korktuğu için ameliyat olmaktan kaçınan ve sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmasına göz yuman pek çok insan düşünüldüğünde spinal anestezi ile bel fıtığı ameliyatının yapılabilmesi oldukça etkileyici bir gelişme. Herhangi bir yaş sınırının bulunmadığı bu anestezi aynı zamanda operasyon sonrasında gereken iyileşme sürecinin de oldukça kısalması konusunda yardımcı oluyor.
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Seyahat edip para kazanmak hayal değil
Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
O kentte yaz bitmiyor! Sahiller doldu taştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum