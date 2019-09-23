Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, sıklıkla sorulan "bel fıtığı ameliyatında genel anestezinin riskleri var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Genel anestezi ile yapılan her ameliyatta olduğu gibi bel fıtığı ameliyatı için de çeşitli riskler vardır. Ancak genel anestezi uygulanacak bir operasyon öncesinde gerekli tetkiklerin yapılması ile herhangi bir sorun olmadan operasyonlar tamamlanmaktadır.

GENEL ANESTEZİ RİSKLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı hastasının da ameliyat öncesi muayene ve tetkiklerinin, tahlillerinin çok iyi yapılması gerekir. Bel fıtığı ameliyatlarında kişinin fiziksel durumuna ve ameliyatın kapsamına göre genel anestezi gerekebiliyor. Genel anestezi öncesinde kişinin anesteziden uyanabilmesi için gerekli tetkiklerin mutlaka detaylı olarak yapılması gerekiyor. Hangi ilacın verileceği, doz ayarlaması gibi değişkenler hastanın tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak ayarlanıyor.

Kişinin sağlık durumu genel anestezi için uygun değilse lokal anestezi tercih ediliyor. Bununla birlikte genel anestezinin kaçınılmaz olduğu durumlarda çok nadiren kalp krizi, sinir hasarı, alerji gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.