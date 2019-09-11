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Bel fıtığı sorunu hangi yaş aralıklarını kapsar?

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
SAĞLIK  | 11.09.2019 08:19 | Son Güncelleme

Bel fıtığı sorunu her yaşta ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Ancak genel olarak incelendiğinde bu sorunun 30 ila 60 yaş aralığında çok daha sık bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir.

Bel fıtığı sorunu hangi yaş aralıklarını kapsar?

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Bel Fıtığı Sorunu Hangi Yaş Aralıklarını Kapsar?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi. Bel fıtığının günümüzde oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yetişkinler için yapılan incelemelerde hemen her yetişkinin hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşadığı görülmüştür. Ancak bel fıtığı orta yaştaki insanlarda daha sık görülür.

BEL FITIĞINDA RİSK GRUBU

Bel fıtığında risk grubunda yer alan kişiler genellikle iş hayatında bu bölgeyi zorlayacak şekilde hareket eden kişilerdir. Sürekli ağır kaldırmak, yük taşımak zorunda olanlar bel fıtığında risk grubundadırlar. Fizik gücüne bağlı olarak yapılan işlerde iş gücü kaybının genellikle bel fıtığı kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.

Erkek ya da kadın olarak bel fıtığının ortaya çıkma riskinde bir ayrım yapmak doğru olmasa da kadınlarda hamilelik, zor doğum ya da hamileliğe bağlı olarak kilo alma durumlarında bel fıtığının görülme oranının daha fazla olduğu bilinmektedir. Aşırı kilolu kişilerde bel fıtığı görülme riski ideal kilosunda bulunan kişilere oranla daha yüksektir. Kilo omurlar üzerinde ek olarak basınç uyguladığı için fıtıklaşma riskini doğrudan arttırır.

Ailesinde bel fıtığı teşhisi bulunan insanlarda bel fıtığı görülme riski oldukça yüksektir. Bel fıtığının genetik bir yönü vardır. Bu nedenle yakın akrabalarında bel fıtığı sorunu olan kişiler risk grubunda sayılabilir. Masa başında uzun süre çalışan kişilerde de bel fıtığı ortaya çıkma riski yüksektir. Bu nedenle insanlar yirmi dakikada bir ağaya kalkıp en az bir dakika yürümelidirler.

BEL FITIĞI RİSKİNİ AZALTMAK

Bel fıtığına yakalanma riskini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapmak sağlıkla ilgili pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da çok önemlidir. Sigara kullanmayı bırakmak, düzgün duruş alıştırmaları yapmak, ani hareketlerden kaçınmak ve ideal kiloda olmak bel fıtığı riskini azaltmanız için yardımcı olacak çözümlerden bazılarıdır. En iyisi seneler önce belirttiğimiz “Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye”ye harfiyen riayet etmektir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

www.belfitigi.com

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