Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Bel Fıtığı Sorunu Hangi Yaş Aralıklarını Kapsar?" sorusuna tüm ayrıntılarıyla açıklık getirdi. Bel fıtığının günümüzde oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yetişkinler için yapılan incelemelerde hemen her yetişkinin hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşadığı görülmüştür. Ancak bel fıtığı orta yaştaki insanlarda daha sık görülür.

BEL FITIĞINDA RİSK GRUBU

Bel fıtığında risk grubunda yer alan kişiler genellikle iş hayatında bu bölgeyi zorlayacak şekilde hareket eden kişilerdir. Sürekli ağır kaldırmak, yük taşımak zorunda olanlar bel fıtığında risk grubundadırlar. Fizik gücüne bağlı olarak yapılan işlerde iş gücü kaybının genellikle bel fıtığı kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.

Erkek ya da kadın olarak bel fıtığının ortaya çıkma riskinde bir ayrım yapmak doğru olmasa da kadınlarda hamilelik, zor doğum ya da hamileliğe bağlı olarak kilo alma durumlarında bel fıtığının görülme oranının daha fazla olduğu bilinmektedir. Aşırı kilolu kişilerde bel fıtığı görülme riski ideal kilosunda bulunan kişilere oranla daha yüksektir. Kilo omurlar üzerinde ek olarak basınç uyguladığı için fıtıklaşma riskini doğrudan arttırır.