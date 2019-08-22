Bel kayması (Spondilolizis) sebepleri nelerdir?

Bel kayması sebeplerinden biri doğuştan omurganın iki parçasının birbirine kaynamamasıdır. Özellikle erken yaşta bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma ve kasılmalar gibi problemlere yol açmaktadır. Diğer sebebi yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bel kaymasıdır. Omurgayı birbirine bağlayan yapılardaki zayıflamadan kaynaklanmaktadır. Bu durumu 50-60’lı yaşlarda daha çok görüyoruz. Travmalar, hormonal rahatsızlıklar ve geçirilmiş bazı ameliyatlardan sonra da ortaya çıkabilir.
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