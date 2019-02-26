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Belçika’da polisten Türk öğrencilere sert müdahale!

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2019 16:00 | Son Güncelleme

Belçika’nın Lokeren kentinde Türk gençler ile polis arasında kargaşa yaşandı. Çıkan yumruklu kavgada 2 genç ve 2 polis yaralanırken, geçlerden biri defalarca polis köpeği tarafından ısırıldı.

Belçika’da polisten Türk öğrencilere sert müdahale!

Belçika’nın Lokeren kentinde Kraliyet Teknik Atheneum Okulu çıkışında öğrenciler arasında kavga çıkacağı ihbarını alan polis okul önüne giderek kimlik kontrolü yapmaya başladı. Kontrol sırasında polis, 17 yaşındaki Türk asıllı iki genci kimlik taşımadığı için ters kelepçe ile etkisiz hale getirmek istedi. Kelepçe takılmasına tepki gösteren gençlerden biri, direnip polise yumruk atınca, yere yatırıldı. Diğer genç ise kelepçe takan polisi yumruklamaya başladı. Polislerden birinin, polis köpeğini gencin üzerine salmasıyla birlikte gençlerden birinde ciddi yaralar meydana geldi.

Aşırı sağcı Voorpost örgütü mensupları, Belediye Meclis Toplantısı başlamadan önce, belediye binası girişinde, “Çok kültürlülük saçmalıktır” ve “Şimdi göçü durdurun” gibi çeşitli sloganlar attı. Belediye Meclisi toplantısının başlamasıyla Voorpost örgütü mensupları, toplantının yapıldığı salona gelerek sloganlar atmaya devam etti. Meclis üyelerinden birinin, protestoculardan birisinin elindeki kağıdı yutmasıyla tansiyon yükseldi. Polis, protestocuları salondan çıkardı.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİLER

Kavgadan sonra 2 öğrenci darp ve 2 polis ise çalışmaz raporu aldı. Kavgada 2 çocuk ve 1 yetişkin tutuklanırken, mahkemeye çıkarılan 3 genç şartlı tahliye edildi.

Lokeren Belediye Başkanı Filip Anthuenis, polis şefi ve okul yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Anthuenis, sükunet çağrısında bulunurken, polise karşı şiddetin hoş görülemeyeceğini de vurguladı. Anthuenis, "Bir kontrol sırasında, polisle normal bir şekilde işbirliği yapan herkes normal şekilde muamele görür. Ancak buradaki durum tam olarak böyle değildi. Oysaki polis memurları, davranmaları gerektiği gibi davrandı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika polis öğrenci müdahale

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