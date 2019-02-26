Belçika’da polisten Türk öğrencilere sert müdahale!

Belçika’nın Lokeren kentinde Kraliyet Teknik Atheneum Okulu çıkışında öğrenciler arasında kavga çıkacağı ihbarını alan polis okul önüne giderek kimlik kontrolü yapmaya başladı. Kontrol sırasında polis, 17 yaşındaki Türk asıllı iki genci kimlik taşımadığı için ters kelepçe ile etkisiz hale getirmek istedi. Kelepçe takılmasına tepki gösteren gençlerden biri, direnip polise yumruk atınca, yere yatırıldı. Diğer genç ise kelepçe takan polisi yumruklamaya başladı. Polislerden birinin, polis köpeğini gencin üzerine salmasıyla birlikte gençlerden birinde ciddi yaralar meydana geldi.

Aşırı sağcı Voorpost örgütü mensupları, Belediye Meclis Toplantısı başlamadan önce, belediye binası girişinde, “Çok kültürlülük saçmalıktır” ve “Şimdi göçü durdurun” gibi çeşitli sloganlar attı. Belediye Meclisi toplantısının başlamasıyla Voorpost örgütü mensupları, toplantının yapıldığı salona gelerek sloganlar atmaya devam etti. Meclis üyelerinden birinin, protestoculardan birisinin elindeki kağıdı yutmasıyla tansiyon yükseldi. Polis, protestocuları salondan çıkardı.