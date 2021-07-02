Belçika - İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu

Belçika ile Türkiye’nin grubundan lider olarak çıkan İtalya, yarı finale kalmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

İLK 11'LER

Belçika: T.Courtois, T.Alderweireld, T.Vermaelen, J.Vertonghen, A.Witsel, T.Hazard, T.Meunier, Y.Tielemans, J.Doku, K.De Bruyne, R.Lukaku

İtalya: G.Donnarumma, G.Di Lorenzo, L.Spinazzola, L.Bonucci, G.Chiellini, Jorginho, N.Barella, M.Verratti, F.Chiesa, C.Immobile, Insigne

MANCINI Mİ, MARTINEZ Mİ?

Belçika-İtalya maçı öncesi iki takımın hocaları da başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Roberto Martinez’in göreve geldiği Eylül 2016’dan bu yana en fazla galibiyet alan (47) ve gol atan (175) Avrupa ülkesi Belçika oldu. İtalya’da da Roberto Mancini, İtalya’da 31 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, son 11 maçta 1 gol yedi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Dev randevu öncesi Belçika ve İtalya’da sürpriz yıldızlar performanslarıyla öne çıktı. Thorgan Hazard, Belçika formasıyla ilk 11 çıktığı son 7 maçta 6 gole doğrudan katkı sağladı. Thorgan Hazard, 4 gol 2 asist yaptı. EURO 2020’de görev yaptığ ı son iki maçta da fileleri havalandıran Matteo Pessina, İtalya’da tarihe geçti, üst üste 2 maçta gol atanlar arasına girdi.

