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Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Belçika’da bir polis memuru, yere yatırılarak kelepçelenmekte olan bir şüphelinin kafasını tekmeledi. Öfkesi dinmeyen polis, şüphelinin kafasına ardından yumruklar attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polis memurunun sert müdahalesi tepkiye neden oldu.

Olay, Belçika’nın Brüksel bölgesinde yer alan Sint-Jans-Molenbeek şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak kelepçelemeye çalıştı. Bu sırada, olay yerine gelen bir polis memuru, meslektaşının yere yatırdığı gencin önce kafasına birkaç tekme attı ardından yine kafasını yumrukladı.

“ORTAM BANA ESKİ Bİ OLAYI HATIRLATTI, SARDIRGANLAŞTIM”

Polislerin genci darp ettiği o anlar görgü tanıklarınca kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, konuyla alakalı soruşturma başlattıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde polis memurunun kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak yaptıklarından dolayı özür dileyen polis memuru bir süre sonra serbest bırakıldı. Polis memuru hakkında soruşturma devam ederken, yerel medya, polis memurunun “bulunduğum ortam daha önce yaşadığım ölümle sonuçlanan silahlı bir çatışmayı anımsattı, bu da saldırgan bir tutum sergilememe neden oldu” savunmasında bulunduğunu yazdı. Ayrıca, polis memurunun avukatının savunmanın detaylarını paylaşmadığı belirtilirken, polis memurunun 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine değinildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika polis

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