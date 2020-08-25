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Belçim Bilgin'nin acı günü! acısını böyle paylaştı: Dade Müslime'min olmadığı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Hekimoğlu adlı dizinin kadrosuna katıldığını açıklayan ve heyecanını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan oyuncu Belçim Bilgin, aynı hesabı bu defa üzücü bir haber vermek için kullandı.

Belçim Bilgin'nin acı günü! acısını böyle paylaştı: Dade Müslime'min olmadığı...

Şimdilerde sadece iş hayatında değil özel hayatındaki değişikliklerle de gündemde olan Belçim Bilgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anneannesinin vefat haberini verdi. Onun bir fotoğrafını paylaşan Belçim Bilgin son derece duygusal satırlara imza attı.

Güzel oyuncu cumartesi günü Ankara’da sonsuzluğa uğurladığı anneannesi için duygusal bir yazı kaleme aldı:

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“Benim biricik anneannem öldü dün… Dade Müslime'min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık... Aile ağacından ilk kayıp, içimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende. Güzelliği dillere destan dadem! Gözlerindeki ışık sade; saflıktan, sevgiden, iyilikten, masumiyetten… Senin sevginden nasibini alan onca insan! Maskelerin yarıladığı yüzler, hüznü kapamaya yetmiyor. Yokluğun hiçbir şeye benzemiyor. Hala çok güzel, ölüm örtememiş... Türkülerin bize emanet... Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Paylaştığın sonsuz sevgi için teşekkür ederim. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel dadem, güzel anneannem.”

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