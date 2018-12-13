MAGAZİN

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan boşandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

Belçim Bilgin ile Ağustos 2006'da evlenen Yılmaz Erdoğan, 10 gün önce boşandıklarını açıkladı.

Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan boşandı!

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan mekan çıkışında UçanKuş TV ekibi tarafından görüntülendi. Erdoğan, Esra Erol ve Ali Özbir çifti ile yemekte buluştu.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin’in boşandığına dair çıkan haberlere Yılmaz Erdoğan 10 gün önce boşandıklarını doğruladı.

Erdoğan "haber doğru da adliye yanlış" diyerek de dalga geçti. Boşanma nedeni sorulunca da "El ele girmiş, kol kola çıkılmış bir şey" dedi.

12 yıldır evli olan Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın aşkları bitti.

(Uçankuş)

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