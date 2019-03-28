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Belediye başkanı ve kaymakam başka bir kaymakamı dövdü!

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SPOR  | 28.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Eruh Gençlik ve Şirvan Spor arasında yapılan maça kaymakamların kavgası damga vurdu. Şirvan Kaymakamı Memiş İnan ve Belediye Başkanı Necat Çelenk ve korumalarının, Eruh Gençlik takımının futbolcularına ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç'a saldırdığı iddia edildi.

Eruh Gençlik ve Şirvan Spor arasında oynanan maçta, Eruh Gençlik'in öne geçmesiyle olay çıktı. Olayda Şirvan Kaymakamı ve korumaları ile Şirvan Belediye Başkanı Necat Çelenk ve korumaları, Eruh Gençlik takımının futbolcularına ve Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç'a saldırdı. O anlar, bir taraftarın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Eruh Kaymakamı ve korumaları tartaklanırken maça izlemeye giden Eruh taraftarları Halim Sayın ve Hacı Yıldız, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Siirt Valisi ve bürokrasinin araya girmesine rağmen yatışmayan olayların İçişleri Bakanlığının araya girmesiyle şimdilik dindiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
eruh şirvan futbol kaymakam kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vali durun diyor ama durmuyorlar, bakan araya giriyor. Bu insanlar bugün makamlarında oturuyorlarsa yazıklar olsun.
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