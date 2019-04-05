Mynet Trend

Belediye başkanı ve tilkinin dostluğu!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Ali Kılıç, sonuçların açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'ye gelip, anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Kılıç, dönüşte yolda karşılaştığı tilkiyi de besledi.

Belediye başkanı ve tilkinin dostluğu!

İstanbul'un Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, 31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

chpli-baskan-yolda-karsilastigi-tilkiyi-besledi_6172_dhaphoto5

Ali Kılıç, sonuçları açıklanmasından sonra memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyüne gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret edip, kurban kesti.

chpli-baskan-yolda-karsilastigi-tilkiyi-besledi_6172_dhaphoto4

Bir gece Pülümür ilçesinde kaldıktan sonra uçakla İstanbul'a gitmek için Erzincan'a doğru yola çıkan Kılıç, yolda tilkiye rastladı. Cankurtaran tepesinde araçtan inen Kılıç, yol kenarında bir süre tilkiyi etle besledi.

chpli-baskan-yolda-karsilastigi-tilkiyi-besledi_6172_dhaphoto3

Tilkiyle karşılaşmasının unutulmaz bir an olduğunu belirten Ali Kılıç, "Cankurtaran tepesinde bir hayli kar vardı, birden kar üzerinde tilkiyi fark ettim. Aracı durdurarak aşağı indim, yaklaştım. Ürkek adımlar ile uzaklaştı sonra yaklaşarak beslemek istedim. Yuvası da yakınlardaymış. Yuvaya girip tekrar çıkarak bana doğru geldi. Sonra elimizdeki yiyecekleri verdik, yedi. Pülümür'de kasaptan et aldırdım ve ellerimle besledim. Bir miktar et de yuvanın yakınına bıraktım. Tunceli insanı yaban hayatına sahip çıktığı için insanlardan kaçmıyorlar. Çok güzel ve unutulmaz bir andı benim için" dedi.

chpli-baskan-yolda-karsilastigi-tilkiyi-besledi_6172_dhaphoto2

DHA

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Balkonda dehşet! Son anda eşi yakaladıBalkonda dehşet! Son anda eşi yakaladı
Müge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişmeMüge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe ali kılıç istanbul Tunceli chp yerel seçim 2019 seçim sonuçları

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
'' Martın Sonu Bahar '' Güler yüzlü İnsan özlemişim..! Güzel Vatanımızın, Daha çok GÜLER YÜZLÜ İnsana ihtiyacı car... Sevginin, Aşkın gücü Dağları bile deler, Ferhat gibi Efsane olur. Gülmenin, Sevmenin Sermayesi Bedava..!
dünya sayenizde dönüyor başkanım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda dehşet! Son anda eşi yakaladı

Balkonda dehşet! Son anda eşi yakaladı

Müge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişme

Müge Anlı duyurdu! Kayıp Fatma olayında yeni gelişme

Seçimi kaybeden adaydan ilginç afiş!

Seçimi kaybeden adaydan ilginç afiş!

Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Balıkesir'de operasyonla ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Bekçilik başvuruları son gün! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik başvuruları son gün! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.