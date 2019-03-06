Belediyenin yaptırdığı durak, muhtar adaylarını birbirine düşürdü! 'Ben yaptım' kavgası

Vatandaşların talepleri üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesine bağlı belli noktalara yolcu bekleme durakları yapıldı.
FOTOĞRAF ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Yapılan durakların başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan muhtar adayları arasında adeta hizmet kavgası yaşandı.
Hatipler Mahallesi Muhtar adayları hizmeti kendi çabalarının sonucu geldiğini sosyal medya aracılığıyla iddia ettiler.
Mahalle Muhtar adaylarından; Tuncay Nergiz, Yılmaz Cebesoy, Nizmettin Birben arasında sosyal medyada yorumlar üzerinden yaşanan tartışmaya mahallede fırıncılık yapan Fahri Kuş isimli bir vatandaşta dahil oldu.
Kuş, mahalleye durak gelmesi için birçok yere yazı yazdığını durakların kendi çabasıyla geldiğini ve muhtarların ise bu durumu sahiplendiğini iddia etti.
Muhtar adayları da kendilerinin girişimleri sonucu hizmetin geldiğini söyledi.
Yaşanan bu ilginç tartışma sosyal medyada ilgi odağı oldu. (İHA)
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