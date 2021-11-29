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Belenenses'teki koronavirüs vakaları Omicron varyantı çıktı!

29.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica karşısına koronavirüs vakaları nedeniyle 9 kişi çıkan Belenenses takımında Omicron varyantına rastlandı. Portekiz-Türkiye maçı öncesi bu konuyla ilgili panik yaşandı.

Belenenses'teki koronavirüs vakaları Omicron varyantı çıktı!

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Direktörü Ricardo Jorge, Belenenses-Benfica maçının durdurulmasına neden olan ev sahibi takımda tespit edilen Kovid-19 vakalarının Omicron varyantı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

SAHAYA 9 KİŞİ ÇIKMIŞLARDI

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Jorge, Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu bildirdi. Belenenses'te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete'nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım'da Portekiz'e döndüğü bilgisi paylaşıldı. Portekiz 1. Futbol Ligi'nde geçen hafta sonu oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48. dakikada durdurulmuştu. Belenenses sahaya 9 futbolcuyla çıkmış, bu sayı ikinci yarı 6'ya inince hakem maçı durdurma kararı almıştı. Maçın başlatılması Portekiz basınında büyük eleştirilere yol açmıştı.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI 24 MART'TA

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla gözler mart ayında oynanacak Portekiz - Türkiye karşılaşmasına çevrildi. O tarihe dek varyantın ülkede nasıl bir yayılım göstereceği bilinmezken salgının yayılması halinde farklı çözüm yollarına gidilebilir.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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