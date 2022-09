Done eş anlamlısı nedir? Donenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fransızcada "donnée" olarak kullanılan ve dilimize done olarak geçen sözcüğün kökeni Latinceye dayanır. Latincede, verilmiş şeyler anlamına gelen 'donata' sözcüğünden evrilip önce Fransızcaya sonra da Türkçeye geçmiştir. Done kelimesi dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda kullanılmıştır. Done kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "veri"dir.

Done eş anlamlısı

Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "veri"dir. Ver- fiilinden gelen bu kelime, bir şeyin sonucunu ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre veri kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done

Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları

Bilgi, data

Donenin bir diğer eş anlamlısı olarak kabul edilen muta sözcüğü ise dilimize Arapçadan girmiştir ve kullanımına pek rastlanmaz. Muta kelimesi de TDK'ye göre "veri" anlamına gelir. Aynı zamanda günümüzde İngilizcenin etkisiyle data kelimesi de kullanılmaktadır. Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri sıralamak gerekirse:

Veri

Data

Muta

Donenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Veri bankasından gelen bilgileri büyük bir dikkatle inceledi.

Bilgisayar ekranında görünen dataların incelemesini hep birlikte yapacaklar.

Romanın mutalarını yazmak için önce kitabı sonrasında da kitapla ilgili birkaç makale okumanız gerekecek.