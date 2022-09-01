Done eş anlamlısı nedir? Donenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fransızcada "donnée" olarak kullanılan ve dilimize done olarak geçen sözcüğün kökeni Latinceye dayanır. Latincede, verilmiş şeyler anlamına gelen 'donata' sözcüğünden evrilip önce Fransızcaya sonra da Türkçeye geçmiştir. Done kelimesi dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda kullanılmıştır. Done kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "veri"dir.
Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "veri"dir. Ver- fiilinden gelen bu kelime, bir şeyin sonucunu ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre veri kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Donenin bir diğer eş anlamlısı olarak kabul edilen muta sözcüğü ise dilimize Arapçadan girmiştir ve kullanımına pek rastlanmaz. Muta kelimesi de TDK'ye göre "veri" anlamına gelir. Aynı zamanda günümüzde İngilizcenin etkisiyle data kelimesi de kullanılmaktadır. Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri sıralamak gerekirse: