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Done eş anlamlısı nedir? Donenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça eski bir dil olan Türkçe, geçmişten günümüze birçok farklı dille etkileşim halinde olmuştur. En çok etkilendiği dillerden bir tanesi de Fransızcadır. Done kelimesi de Fransızcadan dilimize girmiştir. Peki, done kelimesinin eş anlamı nedir?

Done eş anlamlısı nedir? Donenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fransızcada "donnée" olarak kullanılan ve dilimize done olarak geçen sözcüğün kökeni Latinceye dayanır. Latincede, verilmiş şeyler anlamına gelen 'donata' sözcüğünden evrilip önce Fransızcaya sonra da Türkçeye geçmiştir. Done kelimesi dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda kullanılmıştır. Done kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "veri"dir.

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Done eş anlamlısı

Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "veri"dir. Ver- fiilinden gelen bu kelime, bir şeyin sonucunu ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre veri kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
  • Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları
  • Bilgi, data

Donenin bir diğer eş anlamlısı olarak kabul edilen muta sözcüğü ise dilimize Arapçadan girmiştir ve kullanımına pek rastlanmaz. Muta kelimesi de TDK'ye göre "veri" anlamına gelir. Aynı zamanda günümüzde İngilizcenin etkisiyle data kelimesi de kullanılmaktadır. Done kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri sıralamak gerekirse:

  • Veri
  • Data
  • Muta
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Donenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Veri bankasından gelen bilgileri büyük bir dikkatle inceledi.
  • Bilgisayar ekranında görünen dataların incelemesini hep birlikte yapacaklar.
  • Romanın mutalarını yazmak için önce kitabı sonrasında da kitapla ilgili birkaç makale okumanız gerekecek.
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