Belgesellere konu olacak türden görüntü: Biri sürüngen diğeri kuş! İkiside havada yakalandı

Amatör dron kullanıcısı Mesut Aslanboğa, gezi için gittiği Ağrı'da doğa çekimi yaptığı sırada pençesinde yılan taşıyan kartalı görüntüledi. İlk bakışta kartalın yuvasına taşıdığı dal parçası sandığı cismin daha fazla yaklaştığında yılan olduğunu fark eden Aslanboğa, peşlerine yöneldi. Kartal avıyla birlikte bir süre süzüldükten sonra gözden kayboldu.

ZORU BAŞARDI

Etkileyici bir ana tanıklık etmenin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Aslanboğa, "Bu tür görüntüleri genelde belgeselciler çekebiliyor. Hobi amaçlı dron uçuşu yapan kişiler için yakalanması zor bir görüntüydü" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır