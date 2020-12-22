Belgrad nerede, nerenin başkenti? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

En eski Avrupa şehirlerinden biri olarak anılan Belgrad, vize zorunluluğu olmaması sebebiyle kaçırılmayacak bir seyahat seçeneği. Savaştan kalma izleri, gece hayatı, lezzetli mutfağı ve güçlü mimari yapılarıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Belgrad şehrini daha yakından tanıyabilmeniz için Belgrad'a dair tüm detayları sizler için derledik. "Belgrad nerede?", "Belgrad nerenin başkenti?" ve "Belgrad Kalesi nerede?" gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Belgrad Şehri Nerede?

Belgrad'ın nerede ve hangi ülkede olduğuna dair sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan ve "Beyaz Şehir" anlamına gelen Belgrad şehri, Sırbistan ülkesinde yer alıyor. Kara, deniz ve hava yoluyla ulaşım sağlayabileceğiniz Belgrad şehri, ülkenin kuzeyinde yer alan Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında bulunuyor.

Belgrad Hangi Ülkede?

Belgrad şehri, Balkan yarımadasının tam ortasına konumlanmış Sırbistan ülkesinde yer alıyor.

Belgrad Nerenin Başkenti?

Belgrad şehri, Balkanlarda yer alan Sırbistan ülkesinin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri olarak bilinir.