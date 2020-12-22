Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Belgrad nerede, nerenin başkenti? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

Belgrad nerede, nerenin başkenti? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belgrad nerede, nerenin başkenti? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

İçindekiler

  • Belgrad Şehri Nerede?
  • Belgrad Hangi Ülkede?
  • Belgrad Nerenin Başkenti?
  • Belgrad'ın Nüfusu Kaçtır?
  • Belgrad Para Birimi Nedir?
  • Belgrad Gezilecek Yerler
  • Belgrad Kalesi Nerede?
  • Belgrad Gece Hayatı Nasıldır?
  • Belgrad Yeme İçme Rehberi
  • Belgrad Ucuz mu?

Balkanlar'ın Paris'i olarak bilinen Belgrad, dünyada en çok merak edilen şehirler arasında yer alıyor. Tarihin izlerini ve doğal güzellikleri bir arada sunan Belgrad, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez yeridir diyebiliriz. Peki, Belgrad şehrini ne kadar yakından tanıyoruz? İşte tüm ayrıntılarıyla Belgrad...

En eski Avrupa şehirlerinden biri olarak anılan Belgrad, vize zorunluluğu olmaması sebebiyle kaçırılmayacak bir seyahat seçeneği. Savaştan kalma izleri, gece hayatı, lezzetli mutfağı ve güçlü mimari yapılarıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Belgrad şehrini daha yakından tanıyabilmeniz için Belgrad'a dair tüm detayları sizler için derledik. "Belgrad nerede?", "Belgrad nerenin başkenti?" ve "Belgrad Kalesi nerede?" gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Belgrad Şehri Nerede?

Belgrad'ın nerede ve hangi ülkede olduğuna dair sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan ve "Beyaz Şehir" anlamına gelen Belgrad şehri, Sırbistan ülkesinde yer alıyor. Kara, deniz ve hava yoluyla ulaşım sağlayabileceğiniz Belgrad şehri, ülkenin kuzeyinde yer alan Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında bulunuyor.

Belgrad Hangi Ülkede?

Belgrad şehri, Balkan yarımadasının tam ortasına konumlanmış Sırbistan ülkesinde yer alıyor.

Belgrad Nerenin Başkenti?

Belgrad şehri, Balkanlarda yer alan Sırbistan ülkesinin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri olarak bilinir.

Belgrad'ın Nüfusu Kaçtır?

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Belgrad nüfusu yaklaşık 1,400 milyon olan bir şehir. Aynı zamanda Sırbistan'ın en kalabalık şehri olarak biliniyor.

Belgrad Para Birimi Nedir?

Sırbistan ülkesinin başkenti olan Belgrad'ın para birimi Sırp Dinarı. Kısaltma kodu ise "RSD". Şehrin birçok yerinde bulunan ve rahatlıkla ulaşabileceğiniz döviz bürolarından paranızı Sırp Dinarı'na çevirebilirsiniz.

Belgrad Gezilecek Yerler

Balkanlar bölgesinin Paris'i olarak anılan ve Sırbistan ülkesinin göz bebeği olan Belgrad şehri, vizesiz giriş yapabileceğiniz bir turizm merkezi. Belgrad şehrine geldiğinizde mutlaka gezmeniz gereken yerler ise şöyle:

  • Belgrad Kalesi ve parkı
  • Aziz Sava Katedrali
  • Nikola Tesla Müzesi
  • Sırbistan Ulusal Müzesi
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Avala Dağı Bölgesi
  • Knez Mihailova Caddesi
  • Skadarlija Sokağı
  • Magistratski Pazarı

Belgrad Kalesi Nerede?

"Kalemegdan" olarak bilinen Belgrad Kalesi, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada bulunan yüksek bir tepenin üzerinde yer alıyor. Belgrad şehrinin en gözde noktası ve 53 hektarlık bir alana yayılmış olan Belgrad Kalesi; içerisinde Osmanlı döneminden kalan birçok mimari esere, parklara, anıtlara ve heykellere ev sahipliği yapıyor.

Belgrad Gece Hayatı Nasıldır?

Belgrad gece hayatı denince akla ilk gelen şehirlerden birisi. Belgrad şehrinin gece hayatı eğlenmeyi seven yerli halk ve turistler için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Belgrad şehrine özellikle yaz aylarında gitmeyi düşünüyorsanız sabahlara dek süren bir eğlence sizleri bekliyor. Şehrin dört bir yanına dağılmış birçok gece kulübü ve bar bulunuyor. Ancak yoğun ilgi gören bu mekanlara gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.

Belgrad Yeme İçme Rehberi

Belgrad mutfağının birbirinden lezzetli ve bol baharatlarla çeşnilendirilmiş yemekleri sayesinde seyahatinizi renklendirebilirsiniz. Bu şehirde Türk mutfağına özgü yemeklere de sıklıkla rastlayabileceğiniz için hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ayrıca Sırbistan'ın yerel mutfağı dışında Türk, Yunan, İtalyan, Çin ve Meksika mutfağına özgü yemek seçeneklerinin oluşu sayesinde farklı lezzetleri de tadabilir, gurme turizmi yapabilirsiniz.

İçecek seçeneklerini değerlendirecek olursak, yemeklerin üstüne afiyetle içeceğiniz Türk çayını birçok mekanda bulmanız mümkün. Ancak çaya da yer veren menülere rağmen genel olarak yoğun tüketimin kahve yönünde olduğunu göreceksiniz. Farklı kahve çeşitleri denemek isterseniz birbirinden lezzetli kahveler yapan mekanlar mevcut.

Belgrad Ucuz mu?

Para birimi olarak Sırp Dinarı kullanılan Belgrad şehrinde yaşam birçok Avrupa şehrine göre oldukça ucuz. Hatta kıyaslama yapacak olursak, İstanbul'dan bile daha ucuz olduğu söyleyebiliriz. Belgrad; farklı bir ülke görmek, vizesiz seyahat etmek ve düşük maliyetli bir tatil yapmak için ideal diyebiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Cezayir'i yakından tanıyalımCezayir'i yakından tanıyalım
Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Aralarında kimler yok ki...Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Aralarında kimler yok ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Cezayir nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Cezayir'i yakından tanıyalım

Arnavutluk nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Balkanlar da Osmanlı'nın mirası

Anıtkabir nerede, hangi semtte? Ne zaman kim yaptı?

Tüm detaylarıyla Anıtkabir

Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede?

Tarihin mirası Amasya evleri

Alaska nerede? Nüfusu kaç, yüzölçümü ne kadar? Alaska ne demek?

Kuzeyin en güzel manzaraları Alaska

Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

Yeşilin bütün tonları Yedigöller'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.