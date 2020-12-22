Belgrad nerede, nerenin başkenti? Gece hayatı nasıl, para birimi nedir?

En eski Avrupa şehirlerinden biri olarak anılan Belgrad, vize zorunluluğu olmaması sebebiyle kaçırılmayacak bir seyahat seçeneği. Savaştan kalma izleri, gece hayatı, lezzetli mutfağı ve güçlü mimari yapılarıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Belgrad şehrini daha yakından tanıyabilmeniz için Belgrad'a dair tüm detayları sizler için derledik. "Belgrad nerede?", "Belgrad nerenin başkenti?" ve "Belgrad Kalesi nerede?" gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Belgrad'ın nerede ve hangi ülkede olduğuna dair sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Güneydoğu Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan ve "Beyaz Şehir" anlamına gelen Belgrad şehri, Sırbistan ülkesinde yer alıyor. Kara, deniz ve hava yoluyla ulaşım sağlayabileceğiniz Belgrad şehri, ülkenin kuzeyinde yer alan Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında bulunuyor.
Belgrad şehri, Balkan yarımadasının tam ortasına konumlanmış Sırbistan ülkesinde yer alıyor.
Belgrad şehri, Balkanlarda yer alan Sırbistan ülkesinin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri olarak bilinir.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Belgrad nüfusu yaklaşık 1,400 milyon olan bir şehir. Aynı zamanda Sırbistan'ın en kalabalık şehri olarak biliniyor.
Sırbistan ülkesinin başkenti olan Belgrad'ın para birimi Sırp Dinarı. Kısaltma kodu ise "RSD". Şehrin birçok yerinde bulunan ve rahatlıkla ulaşabileceğiniz döviz bürolarından paranızı Sırp Dinarı'na çevirebilirsiniz.
Balkanlar bölgesinin Paris'i olarak anılan ve Sırbistan ülkesinin göz bebeği olan Belgrad şehri, vizesiz giriş yapabileceğiniz bir turizm merkezi. Belgrad şehrine geldiğinizde mutlaka gezmeniz gereken yerler ise şöyle:
"Kalemegdan" olarak bilinen Belgrad Kalesi, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada bulunan yüksek bir tepenin üzerinde yer alıyor. Belgrad şehrinin en gözde noktası ve 53 hektarlık bir alana yayılmış olan Belgrad Kalesi; içerisinde Osmanlı döneminden kalan birçok mimari esere, parklara, anıtlara ve heykellere ev sahipliği yapıyor.
Belgrad gece hayatı denince akla ilk gelen şehirlerden birisi. Belgrad şehrinin gece hayatı eğlenmeyi seven yerli halk ve turistler için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Belgrad şehrine özellikle yaz aylarında gitmeyi düşünüyorsanız sabahlara dek süren bir eğlence sizleri bekliyor. Şehrin dört bir yanına dağılmış birçok gece kulübü ve bar bulunuyor. Ancak yoğun ilgi gören bu mekanlara gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.
Belgrad mutfağının birbirinden lezzetli ve bol baharatlarla çeşnilendirilmiş yemekleri sayesinde seyahatinizi renklendirebilirsiniz. Bu şehirde Türk mutfağına özgü yemeklere de sıklıkla rastlayabileceğiniz için hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ayrıca Sırbistan'ın yerel mutfağı dışında Türk, Yunan, İtalyan, Çin ve Meksika mutfağına özgü yemek seçeneklerinin oluşu sayesinde farklı lezzetleri de tadabilir, gurme turizmi yapabilirsiniz.
İçecek seçeneklerini değerlendirecek olursak, yemeklerin üstüne afiyetle içeceğiniz Türk çayını birçok mekanda bulmanız mümkün. Ancak çaya da yer veren menülere rağmen genel olarak yoğun tüketimin kahve yönünde olduğunu göreceksiniz. Farklı kahve çeşitleri denemek isterseniz birbirinden lezzetli kahveler yapan mekanlar mevcut.
Para birimi olarak Sırp Dinarı kullanılan Belgrad şehrinde yaşam birçok Avrupa şehrine göre oldukça ucuz. Hatta kıyaslama yapacak olursak, İstanbul'dan bile daha ucuz olduğu söyleyebiliriz. Belgrad; farklı bir ülke görmek, vizesiz seyahat etmek ve düşük maliyetli bir tatil yapmak için ideal diyebiliriz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum