Belki hayran olduklarınız da oradadır! Ünlülerin devamlı uğradığı 10 mekan

Lucca

İsmini çokca duyduğumuz bşr mekan Lucca. Bebek'in meşhur yemek, barlarından biri üstelik. Her gün en az bir popçu ve bir eski manken görmek mümkün.

Mekanın menüsü de son derece çeşitli. İster akşam yemeği yiyin isterseniz sabah kalvaltısı için gidin. Tercih size kalmış...

Ulus 29

Birilerine denk gelmek istiyorsanız kesinlikle hafta sonu uğramalısınız. Bu mekanın topçusu dizi oyuncu bol, ona göre. Etrafı bolca fotoğraf çektirmek isteyen kızlarla dolu. Mekan birazcık tuzlu, bilginize :)

Nusr-Et

Nusret'te her daim ünlü isimleri görmek mümkün. Eski sanatçılar, yeni oyuncular, popüleritesini asla kaybetmeyen isimler... Herkesin oturup soluklandığı, bir şeyler yediği mekan. Sanatçıların oyuncuların yanı sıra Nusret'le de fotoğraf çektirmek için sıraya giren birçok insan var :)

Emirgan Sütiş

Hem konu hem de lezzet açısından son derece keyif veriyor Emirgan Sütiş. Pazar kahvaltısından Cem Yılmaz'dan Çağla Şikel'e kadar görmek mümkün.

Maria'nın Bahçesi

Deniz ürünleriyle aranız iyiyse bu mekan tam sizlik. Maria, İstanbullu bir Rum. Annesinden öğrendiği tariflerle bu 2 katlı villa restoranda misafirlerini harika bir şekilde ağırlıyor. Billur Kalkavan, Zuhal Olcay, Özgür Çevik, Nilüfer, Süreyya Yalçın buranın müdavimlerinden...