MAGAZİN

Bella Hadid'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne özür

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Arap ülkelerine saygısızlık olarak nitelendirilen paylaşımı nedeniyle özür diledi.

Bella Hadid'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne özür

Bella Hadid, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde havaalanında uçaklara doğru ayaklarını uzatmış şekilde yaptığı paylaşım tepki gördü.

Hadid’in ayaklarını uzattığı doğrultuda, kuyruklarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bayrakları boyanan uçaklarının bulunduğunu gören bazı kullanıcılar, ünlü modelin ‘bayrakları tekmeler gibi göründüğü’ iddiasında bulundu.

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Kullanıcılar Hadid’i bayrağa saygısızlıkla ve hakaretle suçlarken, ‘Bella Hadid ırkçıdır’ (#BellaHadidIsRacist) şeklindeki hashtag başlatıldı.

Bunun ardından hem Twitter hem de Instagram hesabından bir açıklama yapan Bella Hadid, ‘hata’ dediği olay nedeniyle özür diledi.

Müslüman kimliğine vurgu yapan Hadid, şu ifadeleri kullandı:

“Paylaşımlarımın ve sosyal platformlarımın herhangi birine nefret için kullanılmasını asla istemem, özellikle de kendi güzel ve güçlü mirasımdan olanlara karşı. Ailemin Müslüman ve Arap yönünü çok seviyorum ve önemsiyorum, aynı şekilde dünyanın her yanındaki erkek ve kız kardeşlerimin de. Onları suçladığımı düşünen herkesten, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden içten bir özür dilemek isterim."

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Bella Hadid Bella Hadid müslüman

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