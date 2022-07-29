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Bella Hadid'den Victoria's Secret için iç çamaşırlı pozlar

29.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni kampanya çekimi için harekete geçti. Podyumların en çok aranan modellerinden olan Bella Hadid de marka için iç çamaşırlı pozlar verdi.

Bella Hadid'den Victoria's Secret için iç çamaşırlı pozlar

Bella Hadid, Victoria's Secret'ın yeni kampanyası için seksi iç çamaşırıyla pozlar verdi. Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret yeni sezon kampanya çekimleri için pek çok model ile anlaşıldı. Bunlardan biri olan Hadid yine farkını ortaya koydu.

Yatağın içinde iç çamaşırlarıyla muhteşem fiziğini sergileyen Bella Hadid yine hayranlarından tam not aldı.

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"VICTORIA'S SECRET BİR FANTEZİ"

Victoria's Secret markası son dönemde 'Victoria’s Secret: Angel and Demons’ (Melekler ve Şeytanlar) adını taşıyacak olan belgesel ile gündemde.

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Markanın yalnızca zayıf ve güzel kadınları öne çıkaran bir vizyonu temsil etmesi ve farklı etnik kökenli modellere yer vermemesi son yıllarda büyük eleştiri toplamıştı. Markanın eski CMO’su Ed Razek’in model seçerken belirlediği kriterler, marka prestijinin ciddi anlamda düşmesine sebep olmuştu. Kendisine neden hep aynı tip kadınları podyuma çıkardığı sorulduğunda, Victoria’s Secret’ın ‘bir fantezi’ olduğunu ve transeksüellerin yer almaması gerektiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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