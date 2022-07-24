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Bella Hadid göğüslerinin yarısını elleriyle kapadı!

24.07.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu açıklayan Bella Hadid son dönemin en çok aranan modellerinden. Ablası Gigi’ye göre kendisini hep çirkin bulduğunu söyleyen Bella Hadid göğüslerinin yarısını elleriyle kapatıp ayna karşısında poz verdi.

Bella Hadid göğüslerinin yarısını elleriyle kapadı!

Marc Jacobs'ın yeni sezon kampanyası için kamera karşısına geçen model Bella Hadid hem podyumların öne çıkan isimlerinden hem de sosyal medyanın. Ablası Gigi Hadid ile podyumlarda fırtına gibi esen Hadid zaman zaman özel hayatına dair itiraflarla dikkat çekiyor.

Bir dönem depresyon tedavisi gördüğünü itiraf eden model sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı. Seksi pozlarıyla öne çıkan Bella Hadid son olarak ayna karşısında sıfır makyaj ve yarı çıplak poz verdi.

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Elleriyle göğüslerinin yarısını kapatmaya çalışan model fotoğrafı paylaşırken ise göğüslerinin açık kalan kısımlarını uygulama ile boyadı.

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Hadid'in pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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ne var ki ne kapatıyor

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