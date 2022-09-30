Bella Hadid hakkında şoke eden iddia! İnce görünmek için günlerdir bunları tüketiyormuş

Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid son günlerde Moda Haftası'nda sık sık boy gösterdi. 2 gün önce yapılan Courrèges ve Burberry defileleri sonrası fazlasıyla zayıfladığı fark edilen Bella Hadid hayranlarını korkuttu.

Defilenin fotoğrafları basına servis edildikten sonra Bella'nın fan grubu Twitter'da "Bella iyi mi? İyi olduğundan şüpheliyiz" paylaşımlarında bulundu. Hollywood Yüzleri hesabında da yer alan iddiaya göre ünlü model hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

Blog yazarı Perez Hilton'un iddiasına göre Bella Hadid, Moda Haftası başladığından beri podyumda daha ince görünebilmek için resmen aç kalıyor.

İddiaya göre Hadid gün içerisinde sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tüketiyor.



