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Bella Hadid hakkında şoke eden iddia! İnce görünmek için günlerdir bunları tüketiyormuş

30.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda Haftası boyunca podyumun en dikkat çeken modeli olan Bella Hadid'in günden güne zayıfladığı gözlerden kaçmamıştı. Hadid'in son görüntüsü hayranlarını korkuturken ünlü modelin beslenme listesi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Bella Hadid hakkında şoke eden iddia! İnce görünmek için günlerdir bunları tüketiyormuş

Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid son günlerde Moda Haftası'nda sık sık boy gösterdi. 2 gün önce yapılan Courrèges ve Burberry defileleri sonrası fazlasıyla zayıfladığı fark edilen Bella Hadid hayranlarını korkuttu.

Defilenin fotoğrafları basına servis edildikten sonra Bella'nın fan grubu Twitter'da "Bella iyi mi? İyi olduğundan şüpheliyiz" paylaşımlarında bulundu. Hollywood Yüzleri hesabında da yer alan iddiaya göre ünlü model hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi.

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Blog yazarı Perez Hilton'un iddiasına göre Bella Hadid, Moda Haftası başladığından beri podyumda daha ince görünebilmek için resmen aç kalıyor.

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İddiaya göre Hadid gün içerisinde sadece 2 paket sigara ve 2 adet enerji içeceği tüketiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model moda
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