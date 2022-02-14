Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Filistin asıllı model Bella Hadid, yaklaşık 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla takipçilerini mest etti. Bella Hadid'in göğüs ucunu kapamaması dikkatlerden kaçmadı.

1994 yılında ABD'de dünyaya gelen Bella Hadid, ablası Gigi Hadid ile birlikte, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor.

2016 yılında 'Yılın Modeli' seçilen Bella Hadid, Victoria's Secret podyumlarında fırtınalar estirdi.

Filistin asıllı model, Müslüman olduğunu ve Müslüman olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Bir dönem Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşayan Bella Hadid'in eski aşkını unutamadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Hadid'in Instagram'da 50 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



