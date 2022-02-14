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  4. Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

14.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü model Bella Hadid, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Transparan bluzuyla olay yaratan Bella Hadid'in cesur stiline 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Filistin asıllı model Bella Hadid, yaklaşık 50 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla takipçilerini mest etti. Bella Hadid'in göğüs ucunu kapamaması dikkatlerden kaçmadı.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğüs ucu bile açıkta kaldı

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğüs ucu bile açıkta kaldı

1994 yılında ABD'de dünyaya gelen Bella Hadid, ablası Gigi Hadid ile birlikte, dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

2016 yılında 'Yılın Modeli' seçilen Bella Hadid, Victoria's Secret podyumlarında fırtınalar estirdi.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Filistin asıllı model, Müslüman olduğunu ve Müslüman olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Bir dönem Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile aşk yaşayan Bella Hadid'in eski aşkını unutamadığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Hadid'in Instagram'da 50 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Bella Hadid iç gösteren bluzuyla Instagram'ı kasıp kavurdu! Göğsü açıkta kaldı


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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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