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Bella Hadid ile Gigi Hadid'i hiç böyle görmediniz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Son dönemin en çok konuşulan süpermodelleri Bella Hadid ile Gigi Hadid şu sıralar yoğun çalışıyorlar. Hadid kardeşler yorgun düşünce bakın nasıl dinlendiler..

Bella Hadid ile Gigi Hadid'i hiç böyle görmediniz!

Dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid adeta New York Fashion Week’in tozunu attırdı. Etkinlik kapsamında bir defileden diğerine koşan kız kardeşler, dünyaca ünlü markaların defilelerinde baş manken olarak podyuma çıktı.

Bella ve Gigi Hadid, New York Moda Haftası kapsamında pek çok defilede yer aldı. Bazen arka arkaya, ünlü markaların defilelerine çıkan kardeşler öyle yoruldu ki en sonunda sahne arkasında kuliste uyuyakaldı.

Hadid’lerin bu temposu, herkes tarafından takdirle karşılanırken, model Luna Bijl, kuliste çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

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Bella ve Gigi Hadid kardeşler öyle yorgun düşmüşler ki, kuliste yerde uyuyakalmışlar. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.


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Bella Hadid ile Gigi Hadid Bella Hadid gigi hadid New York Fashion Week

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