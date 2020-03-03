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Bella Hadid'in Dilara yazan kemeri dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bella Hadid'in, Paris'te bir arkadaşının doğum gününe giderken taktığı Dilara yazılı kemer gündem oldu. Tasarım Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'na ait...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında neredeyse her defilede boy gösteriyor. Etkinlik sonunda ise şehri gezen ya da partilere katılan Hadid, geçen gün gerçekleşen Vivienne Westwood defilesinden sonra, bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

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Pantolon-yelek takımı ile maskülen bir görüntü elde eden Bella Hadid, beline taktığı ‘Dilara’ yazılı incili kemerle de dikkat çekti. Genç tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’na ait olan tasarım, sosyal medyada da ilgi gördü.

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Bu arada Fındıkoğlu uzun süredir Londra’da yaşıyor. Rihanna ve Lady Gaga genç kadının kıyafetlerini deneyimlemiş, hatta Gaga Fındıkoğlu’ndan pek vazgeçemiyor…

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid, Dilara,

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