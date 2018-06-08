MAGAZİN

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Dior'un düzenlediği geceye katıldı. En çok aranan modellerden olan Hadid yine elbisesiyle geceye damga vurdu

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid, Dior'un düzenlediği gecede şıklığıyla göz doldurdu.

21 yaşındaki model, New York, Tribeca'da düzenlenen geceye katılan ünlü isimler arasındaydı.

Bella, transparan tül etekli siyah elbisesini kırmızı stilettolar ve aynı renkteki çantasıyla tamamlamıştı.

Dior'un "Backstage" adını verdiği yeni makyaj markasının da yüzü olan Bella, son olarak Vogue dergisine röportaj vermişti.

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Bella, çok sık seyahat ettiği için uçakların artık evi gibi olduğunu açıklamıştı.

Güzel model, estetik yaptırdığı iddialarını ise reddetmişti.

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Bella, geçtiğimiz günlerde 1 yıllık aradan sonra barıştığı sevgilisi The Weeknd ile görüntülenmşti.


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