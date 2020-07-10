Bella Hadid’in paylaşımını kaldıran Instagram özür diledi

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid’in pasaportundan, nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagram’ın hikayeler bölümünden paylaştı. Ancak Instagram, kısa bir süre sonra ‘topluluk kuralları ihlali’ gerekçesiyle Hadid’in paylaşımını kaldırdı.

Instagram, paylaşımı kaldırma gerekçesi olarak, ‘nefret söylemi, taciz, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesi’ olarak gösterdi. Hadid, pasaportta doğum yeri “Filistin” yazdığı için Instagram’ın gönderiyi kaldırdığını belirterek, “Sizin hatırınız için tarihi değiştiremeyiz, Filistinli olduğum için gurur duyuyorum” diyerek tepki gösterdi.

“İNSANLARI SUSTURARAK TARİHİ SİLEMEZSİNİZ”

Hadid, başına gelen olaya sert tepki, göstererek Instagram’ı zorbalıkla suçladı. Ünlü model, “Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi kısmı ‘zorbalık, taciz, cinsellik veya çıplaklık’ içeriyor?” dedi.

“Instagram’da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Bella Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsiniz. Bu işe yaramaz” diyerek sözlerini sürdürdü. Ardından Filistin ile ilgili birçok paylaşım yapmaya devam eden Hadid, şu cümlelere yer verdi: