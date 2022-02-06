MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Deniz kabuklarıyla...

Bella Hadid pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Deniz kabuklarıyla...

06.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok aranan modeller arasında bulunan Bella Hadid bir dergi için verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Bella Hadid ceketin altına hiçbir şey giymezken göğüs uçlarını deniz kabuklarıyla kapattı. Hadid'e hayranları "Hayallerimdeki deniz kızı" yorumlarında bulundu.

Bella Hadid pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Deniz kabuklarıyla...

Bella Hadid yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Podyumun en öne çıkan modellerinden olan Hadid son olarak kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini itiraf etmişti.

Geçen yıl sarsıcı bir düşüş yaşadıktan sonra hayatından değişiklik yapmaya karar verdiğini söyleyen Hadid, sosyal medyadan uzak durup meditasyon yaparak kendisini topladığını belirtti. Sosyal meydada iyileşip dönen Bella Hadid bir dergi için verdiği pozları paylaştı.

1

İngiliz fotoğrafçı Harley Weir'e poz veren Hadid meme uçlarını deniz kabuğuyla kapadı. Hadid'e hayranları "Hayallerimdeki deniz kızı" yorumlarında bulundu.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dalga konusu oldu! "Mesaj vereyim derken belin kırılacak"Dalga konusu oldu! "Mesaj vereyim derken belin kırılacak"
Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"
Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay olduFilozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia!

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Gürsel Tekin ile çiçeği burnunda eşi Mehtap Özkan'ın nerede tanıştığı belli oldu

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlara soruşturma

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

Kan donduran kadın cinayeti! 6 aylık hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözleri katledip kollarını bacaklarını kesti

İlginizi Çekebilir

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.