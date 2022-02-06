Bella Hadid pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Deniz kabuklarıyla...

Bella Hadid yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Podyumun en öne çıkan modellerinden olan Hadid son olarak kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini itiraf etmişti.

Geçen yıl sarsıcı bir düşüş yaşadıktan sonra hayatından değişiklik yapmaya karar verdiğini söyleyen Hadid, sosyal medyadan uzak durup meditasyon yaparak kendisini topladığını belirtti. Sosyal meydada iyileşip dönen Bella Hadid bir dergi için verdiği pozları paylaştı.

İngiliz fotoğrafçı Harley Weir'e poz veren Hadid meme uçlarını deniz kabuğuyla kapadı. Hadid'e hayranları "Hayallerimdeki deniz kızı" yorumlarında bulundu.





