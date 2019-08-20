Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü süper model Bella Hadid, kumral saçlarını sarıya boyattı. 22 yaşındaki ünlü model, yeni görünümünü Instagram’da yayınladığı selfie ile paylaştı.

Instagram’daki 25,5 milyon takipçisine yeni saçlarını gösteren ve iki milyona yakın beğeni alan Hadid’e ünlü takipçilerinden de beğeni yorumları yağdı.

Aralarında Hailey Baldwin, Halsey, Kim Kardashian, Khloe Kardashian gibi isimlerin bulunduğu ünlü takipçileri, Hadid’in sarı saçlarına iltifat etti.

Bella Hadid, aslında gerçek bir sarışın. Modelliğe başladığı 2016 yılında, kendisi gibi sarışın olan süper model ablası Gigi Hadid ile ayırt edilebilmek için saçlarını kumrala dönüştürmüştü.



