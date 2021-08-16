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Bella Hadid tavla oynarken paylaştı! Bikinisi küçük geldi

16.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatıyla, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla dikkat çeken Bella Hadid, tatilde tavla oynarken poz verdi. Hadid küçük bikinisiyle dikkat çekti.

Bella Hadid tavla oynarken paylaştı! Bikinisi küçük geldi

ABD’li süper model Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Marc Kalman ile İbiza'da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı Hz. Ali paylaşımı gündeme oturan Hadid paylaşımlarına devam ediyor. Hadid tavla oynarken çektiği pozuyla dikkat çekerken yeni bikinisini de göstermeyi ihmal etmedi.

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Tavla tahtasının yanında yatan Bella, gönderisine 'Yenilmez' notunu düşmeyi de imhal etmedi.

Bacağındaki morlukla da dikkat çeken 24 yaşındaki model ardından kendisine küçük gelen bikinisiyle poz verdi. Bella bikinisinin tasarımcısı Emily Ratajkowski'ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.


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Bella Hadid
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