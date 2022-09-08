Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Dünyanın en ünlü modellerinin başında gelen Bella Hadid her hareketiyle olay oluyor. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

ÜSTÜ ÇIPLAK POZ VERDİ

Bella Hadid son pozuyla olay oldu.

Neredeyse üstü çıplak poz veren Hadid, o pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

1996 doğumlu 25 yaşındaki Bella Hadid dünyanın en ünlü modellerinden biri...

Devamlı olarak iş yapan Hadid, pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Hadid'in pozlarından bazıları...





