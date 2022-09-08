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Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

08.09.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle dünyaya nam salan Gigi ve Bella Hadid kardeşler, son zamanlarda magazin gündeminde adı en çok geçen isimlerin başında geliyor. Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Bella Hadid, üstü çıplak poz verdi.

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Dünyanın en ünlü modellerinin başında gelen Bella Hadid her hareketiyle olay oluyor. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

ÜSTÜ ÇIPLAK POZ VERDİ

Bella Hadid son pozuyla olay oldu.

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Neredeyse üstü çıplak poz veren Hadid, o pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

1996 doğumlu 25 yaşındaki Bella Hadid dünyanın en ünlü modellerinden biri...

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Devamlı olarak iş yapan Hadid, pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

İşte Hadid'in pozlarından bazıları...

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

Bella Hadid üstü çıplak poz verdi! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı

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Bella Hadid Gigi Hadid
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