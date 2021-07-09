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Bella Hadid yeni sevgilisi Marc Kalman ile paylaşım yaptı

09.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Weeknd ile ayrıldıktan sonra bir süre aşk acısı çeken Bella Hadid sonunda yeni bir aşka yelken açtı. Bella Hadid yeni sevgilisi Marc Kalman ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

Bella Hadid yeni sevgilisi Marc Kalman ile paylaşım yaptı

Bella Hadid sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerden bir tanesi. Sevincini de üzüntüsünü de hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen Hadid bir süre The Weeknd ile yaşadığı ayrılığı atlatamamıştı.

Ağlarken paylaşımlar yapan ve aşk sözleri de paylaşmayı ihmal etmeyen Bella Hadid sonunda yeni bir aşka yelken açtı.

Bella Hadid de Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Sütyensiz pozlarını paylaşan Hadid seride bir fotoğrafla herkesi şaşırttı.

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Paylaşımları arasında yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı da ekledi ancak sevgilisinin ismini vermemek için kendisini etiketlemedi.

Ekran Alıntısı

Bella'nın hayranları, yeni sevgilisinin son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman olduğunu iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid The Weeknd
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