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Bella Thorne’dan kimse bu kadarını beklemiyordu: Nişanlandı!

23.03.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel isim Bella Thorne erkek arkadaşı İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile nişanlandı. Erkek arkadaşının romantik evlenme teklifinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Bella Throne’u ilk tebrik eden isimlerden biri Paris Hilton oldu.

Bella Thorne’dan kimse bu kadarını beklemiyordu: Nişanlandı!

23 yaşındaki aktris Bella Thorne ve 27 yaşındaki erkek arkadaşı İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo evlilik için ilk adımı attı.

İkili ilk olarak Nisan 2019’da objektiflere yakalanmış ve aşklarını aynı yılın haziran ayında sosyal medyadan dünyaya duyurmuştu.

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Bella Thorne parmağına taktığı yüzükle verdikleri pozu, Instagram’dan paylaşarak, altına, “Sen de evet derdin” diye yazıp, nişanlısını etiketledi. Geçtiğimiz yıl Meksika tatiline çıkan ikili, eğlenceli görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.

1.4 milyon beğeni alan fotoğrafların altına yorum yağdı. Çifti ilk tebrik eden isimlerden biri de Paris Hilton oldu.

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Bella Thorne Instagram
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