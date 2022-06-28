Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu Lamborghini'yle kaza yaptı

Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu Samuel Garner Affleck, bindiği Lamborghini arabayla kaza yaptı.

Samuel Garner Affleck, babası Ben Affleck ve nişanlısı Jennifer Lopez'le ABD'nin Los Angeles kentindeki lüks araç kiralama bayisi 777 Exotics'e gitti. Babasının izin vermesinin ardından motor çalışırken Lamborghini Urus'un şoför koltuğuna geçti.

10 yaşındaki çocuk daha sonra vitesi geriye takınca araç hareket etti. Independent'in haberine göre, günlük kiralama ücreti 1475 dolar olan araba, arkasındaki BMW'ye hafifçe çarptı.



Araçtan çıkan Samuel Garner Affleck iki lüks arabayı da kontrol etti. Hollywood yıldızı Ben Affleck de hasar olup olmadığına bakıp oğlunu rahatlattı.

Ünlü oyuncunun adı açıklanmayan bir sözcüsü, araçlarda hasar meydana gelmediğini bildirdi. 777 Exotics'in bir çalışanı, kısıtlı alan yüzünden araçların dip dibe park edildiğini açıkladı:

"Kimse yaralanmadı. Sorun da yok. Herkes iyi. Mutlu duruyorlardı ve bakmaya devam ettiler."



