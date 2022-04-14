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Ben Affleck Jennifer Lopez'in köpük banyosu sırasında... Her şeyi anlattı

14.04.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck 52 yaşındaki Jennifer Lopez'e evlilik teklif etti. Lopez köpük banyosu yaptığı sırada, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı. Lopez bu teklifle mest oldu ve "Hayal edebileceğim en romantik şeydi" dedi.

Ben Affleck Jennifer Lopez'in köpük banyosu sırasında... Her şeyi anlattı

Ben Affleck ve Jennifer Lopez aşkı yine gündemde. Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından yeniden sevgili olan Ben Affleck sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı.

Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

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"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN ROMANTİK ŞEYDİ"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

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Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi. O andaki duygularını dile getiren şarkıcı, "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim, 'Tabii ki evet..." açıklamasında bulundu.

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Jennifer Lopez
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