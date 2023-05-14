MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ben Affleck ve Jennifer Lopez trafikte gerildi! Tartıştıkları anlar gündemde

Ben Affleck ve Jennifer Lopez trafikte gerildi! Tartıştıkları anlar gündemde

14.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yıl sonra yeniden bir ilişkiye başlayan ve görkemli bir düğünle evlenen Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in son dönemde tartıştıkları anlar gündeme geliyor. İkili son olarak trafikte tartışırken yakalandı.

16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, son günlerde yaşadıkları gerilimle gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck önce 'The Mother' adlı filmin galasında gergin görüntülendi. Çift kameralara aldırmadan uzun süre tartıştı. Sonra ise araçlarına giderken gergin halleri dikkat çekti.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, bu ayın başlarında Beverly Hills'te kırmızı ışıkta durdurulurken hararetli görünen başka bir tartışmaya girerken yakalandılar.

jjj

DailyMail'in özel olarak ulaştığı fotoğraflar, 50 yaşındaki Ben'in yolcu koltuğunda otururken karısıyla konuşurken ellerini salladığını gösteriyor.

Eurovision 'u kim kazandı? 2. kez kazandı Eurovision 'u kim kazandı? 2. kez kazandı

Görüntüler, çiftin toplum içinde bir dizi gergin münakaşada fark edilmesinin ardından ilişkide sorun çıkabileceğine dair hayranların spekülasyonunun tam ortasında yayınlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da elenen isim kim oldu? 4 yarışmacının kaderi belli oluyor! Survivor'da elenen isim kim oldu? 4 yarışmacının kaderi belli oluyor!
Tarkan'ın eşi son haliyle gündem olduTarkan'ın eşi son haliyle gündem oldu
Adaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dediAdaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Ben Affleck ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.