Ben Affleck ve Jennifer Lopez trafikte gerildi! Tartıştıkları anlar gündemde

16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, son günlerde yaşadıkları gerilimle gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck önce 'The Mother' adlı filmin galasında gergin görüntülendi. Çift kameralara aldırmadan uzun süre tartıştı. Sonra ise araçlarına giderken gergin halleri dikkat çekti.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez, bu ayın başlarında Beverly Hills'te kırmızı ışıkta durdurulurken hararetli görünen başka bir tartışmaya girerken yakalandılar.

DailyMail'in özel olarak ulaştığı fotoğraflar, 50 yaşındaki Ben'in yolcu koltuğunda otururken karısıyla konuşurken ellerini salladığını gösteriyor.

Görüntüler, çiftin toplum içinde bir dizi gergin münakaşada fark edilmesinin ardından ilişkide sorun çıkabileceğine dair hayranların spekülasyonunun tam ortasında yayınlandı.



