BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM İZLE! Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölümü için geri sayım sürüyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca bu dizide Cezayir Türk isimli adamı canlandırıyor. Cezayir Türk, daha ilk günden gözaltına alınıyor. "Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm izle" konu başlığını arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. bölüm konusu:

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.

Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DA NELER OLMUŞTU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk karakterinin merak uyandıran geçmişine ilişkin gerçeklerin bir kısmı ortaya çıktı.

Cezayir Türk'ün İstanbul'daki eşi Leyla Türk, kocasının yaşamını yitirdiğini sanarken Cezayir Özbekistan'da yeni bir hayata yelken açmak durumunda kalmıştı.

Cezayir, Temur Turan ismiyle Özbekistan'da yaşamaya başlamıştı. Bir eşi ve bir çocuğu olan Cezayir'in bu hayatı yaşamasına sebep olan ise İstanbul'da ağabeyinin öldürüldüğü geceye dayanıyordu.

Yıldırım Türk ile beraber yengesini ve yeğenini de bir saldırıda kaybeden Cezayir Türk aldığı intikam sonrası

Ucu dış istihbaratlara dayanan olayın ardından intikamını alan Cezayir Türk için artık ölme vakti gelmişti.

Cezayir Türk, yeni bir hayata ilk adımı atmak durumunda kalmıştı.

Cezayir Türk'ü, Temur Turan olmaktan vazgeçiren ise İstanbul'daki kızının kaçırılması olmuştu.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk

Ebru Özkan Saban-Leyla Türk

Pelin Akil-Firuze Türk

Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba

Işıl Yücesoy-Gülendam Türk

Hakan Karahan-Dumrul Bey

Ragıp Savaş-Atakan

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas

Kerem Kupacı-Ethem Marna

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Binbir Gece Masallarının başkentinde çekildi. İstanbul'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından dizi ekibi, İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti. Ekip, Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a döndü. Çekimler Beşiktaş, Galata gibi yerlerde gerçekleştiriliyor.



