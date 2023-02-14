Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? 14 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin ardından milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam da Atv yayın akışında yer almıyor. Dizinin 20. yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek?

Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

14 ŞUBAT SALI 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 atv- a Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 atv- a Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 atv- a Haber Deprem Özel

