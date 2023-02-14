MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? 14 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? 14 Şubat 2023 Atv yayın akışı

14.02.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Türkiye 6 Şubat sabahı 10 ili etkileyen Kahranmaraş depremi ile sarsıldı. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Ülke genelinde milli yas ilan edildi ve tüm televizyon kanallarında yayın akışları değiştirildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm tarihi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? 14 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem meydana geldi. 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin ardından milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam 20. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam da Atv yayın akışında yer almıyor. Dizinin 20. yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek?

Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 3

14 ŞUBAT SALI 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 atv- a Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 atv- a Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 atv- a Haber Deprem Özel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacakDizilere deprem arası! Birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak
"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı
"Prim için yapıyor enkazda değil" iddiası tepki çekti! Ünlü isim çok kızdı"Prim için yapıyor enkazda değil" iddiası tepki çekti! Ünlü isim çok kızdı
Anahtar Kelimeler:
Ben Bu Cihana Sığmazam ele

En Çok Okunan Haberler

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

Binalardan alınan beton örnekleri şaşkına çevirdi! Betondan nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük çıktı…

Binalardan alınan beton örnekleri şaşkına çevirdi! Betondan nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük çıktı…

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Bir büyük bağış daha! Haluk Levent açıkladı

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Bakan Derya Yanık'tan depremzede çocuklar hakkında açıklama

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

6 milyon TL'ye satılıyordu, lüks rezidans mezar oldu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.