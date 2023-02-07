Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı, yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamları ekrana geliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası geçtiğimiz gün ATV'den açıklama geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizi bu akşam ATV'de olmayacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte kanaldan yapılan açıklama ve 7 Şubat 2023 Salı ATV yayın akışı...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün (7 Şubat 2023 Salı) ATV yayın akışında yer almıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinin yeni bölüm tarihi yeni haftaya ilişkin ATV yayın akışının yayınlanması ile netlik kazanacak.

ATV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü atv yayın akışının değiştiği belirtildi."

7 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI