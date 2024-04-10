Ben Bu Cihana Sığmazam’dan bomba ayrılık! Final yaklaşırken vedalar artacak

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde şaşırtan bir veda gündemde.
“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde sezon sonuna yaklaştıkça ayrılık sayısı artacak. Bayram tatili veren dizinin perşembe günü sete çıkması planlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın imza attığı diziden iddialı bir isim ayrılıyor.
Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin Erman Barka’sı Levent Özdilek önümüzdeki bölümde diziye veda ediyor.
Sezon finali mi, yoksa final mi yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak diziye son olarak Murat Han “Tura” karakteriyle dahil olmuştu.