Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna kimdir? Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Kerem Kupacı'nın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ethem Marna'sı Kerem Kupacı kimdir? Kerem Kupacı nereli ve kaç yaşında?

KEREM KUPACI KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. Atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.



