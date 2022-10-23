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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

23.10.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterine hayat veren Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kimmiş...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Eren Vurdem'in sevgilisi de tanıdık çıktı.

34 yaşındaki Eren Vurdem, aslen Konyalı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ında eğitim alan yıldız, 2009 yılında yayınlanan Hesaplaşma dizisiyle ekran macerasına başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Şefkat Tepe, Şubat, Arka Sokaklar, İnadına Aşk, Söz, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Vurdem, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterine hayat veriyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Özel yaşamıyla da merak konusu olan ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaşıp kalıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Eren Vurdem ile aşk yaşayan Derya Yıldırım yıllar önce Fransa'da yayınlanan O Ses yarışmasına katılmıştı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Fransız jüri üyelerinin dönmediği Derya Yıldırım'ın 2013 yılında O ses Türkiye'de de kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Jüri üyelerinden Hadise, Derya Yıldırım'a ''Maşallah, ne kadar güzel bacakların'' sözleriyle iltifat etmişti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Derya Yıldırım'ın Instagram hesabında soyadına Vurdem'i eklemesi, çiftin sessiz sedasız evlendiği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

İkili, sosyal medya hesaplarında aşk paylaşımları yapmaktan geri durmuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Şarkıcılığa devam eden Derya Yıldırım, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Sosyal medyada 30 bine yakın takipçisi bulunan Derya Yıldırım, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Derya Yıldırım'ın paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı


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