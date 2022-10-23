Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi güzelliğiyle mest etti! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Eren Vurdem'in sevgilisi de tanıdık çıktı.

34 yaşındaki Eren Vurdem, aslen Konyalı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ında eğitim alan yıldız, 2009 yılında yayınlanan Hesaplaşma dizisiyle ekran macerasına başladı.

Şefkat Tepe, Şubat, Arka Sokaklar, İnadına Aşk, Söz, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Vurdem, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterine hayat veriyor.

Özel yaşamıyla da merak konusu olan ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaşıp kalıyor.

Eren Vurdem ile aşk yaşayan Derya Yıldırım yıllar önce Fransa'da yayınlanan O Ses yarışmasına katılmıştı.

Fransız jüri üyelerinin dönmediği Derya Yıldırım'ın 2013 yılında O ses Türkiye'de de kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Jüri üyelerinden Hadise, Derya Yıldırım'a ''Maşallah, ne kadar güzel bacakların'' sözleriyle iltifat etmişti.

Derya Yıldırım'ın Instagram hesabında soyadına Vurdem'i eklemesi, çiftin sessiz sedasız evlendiği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu.

İkili, sosyal medya hesaplarında aşk paylaşımları yapmaktan geri durmuyor.

Şarkıcılığa devam eden Derya Yıldırım, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.

Sosyal medyada 30 bine yakın takipçisi bulunan Derya Yıldırım, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Derya Yıldırım'ın paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.



