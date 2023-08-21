Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam'ı Işıl Yücesoy'un nostalji paylaşımı olay oldu! Görenler inanamadı

Birçok başarılı projede rol almış olan usta oyuncu Işıl Yücesoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Ekranların aranılan isimlerinden olan Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yıllar önce çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı paylaşımın altına ise, "Gazino kapılarına, duvarlarına adam boyu kocaman afişler asılırdı... İzmir Fuar'ından kalma bir anı..." ifadelerini kullandı.

Gençlik fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçıyı görenler gözlerine inanamadı. Işıl Yücesoy'un gençlik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri, 'Her yaşta çok güzelsiniz', 'Bu ne güzellik', 'Yine de harikasınız' gibi yorumlarda bulundu.

Işıl Yücesoy, 2 Ekim 1945 tarihinde Kırklareli'de doğmuştur. Babası müzik öğretmeni Selahattin Yücesoy'dur.

Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.

Aynı yıl ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan’ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT’de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı.

Işıl Yücesoy, 80’li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15’e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu’nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.





