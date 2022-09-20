Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban kimdir? Ebru Özkan Saban kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Ebru Özkan'nın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla Türk'ü Ebru Özkan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

EBRU ÖZKAN SABAN KİMDİR?

Ebru Özkan 18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Saban Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan Ebru Özkan'ın oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje Hanımın Çiftliği dizisidir.

Not Defteri adlı diziden sonra Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırdı.Çok sayıa dizide oynayan oyuncunun en son ses getiren işi ise 2020'de Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'dur.

EBRU ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 Gözyaşı Çetesi

2007 Kara İnci

200-2009 Güldünya

2009 -2011 Hanımın Çiftliği

2011 Anneler ile Kızları

2012 Hayatımın Rolü

2014 Not Defteri

2014-2017 Paramparça

2018 Şahin tepesi

2019-201 Hekimoğlu

2022 Hakim

2022 - Ben Bu Cihana Sığmazam

