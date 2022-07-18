MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Ben çok seks pozitifim" demişti! Lottie Moss yine yaptı yapacağını...

"Ben çok seks pozitifim" demişti! Lottie Moss yine yaptı yapacağını...

18.07.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Lottie Moss yine olay paylaşımlarda bulundu. Kırmızı iç çamaşırlarıyla boy gösteren Moss "İhtiyacın olduğunu bilmediğin o üçlü" notunu da fotoğrafa ekledi.

"Ben çok seks pozitifim" demişti! Lottie Moss yine yaptı yapacağını...

Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak pozunu paylaşarak "Kadın vücudu inanılmaz! Son olayların ışığında onu kontrol etmeye çalışan insanları umursamıyorum. Senin vücudun, senin seçimin” notuyla paylaşan Lottie Moss bu sefer iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss yine gündeme bomba gibi düştü.

3

Kırmızı iç çamaşırlarıyla yine iddialı pozlara imza atan Moss paylaşımına "İhtiyacın olduğunu bilmediğin o üçlü" notunu düştü. Bu yorum takipçilerinden pek çok yorum aldı.

Ekran Alıntısı

"HERKES SEKS YAPAR"

Seks konusundaki ifadeleriyle bir süre gündemde olan Moss "Herkes seks yapar, peki neden utanç verici olsun ki?" Seks sabahları herkesin yaptığı bir şey. Uyandıklarında herkes dişlerini fırçalar ve seks yapar. Aynı anda değil... pekala belki. Pozisyona bağlı! Ben çok seks pozitifim" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlarÖldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlar
Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."
Açtı ağzını yumdu gözünü! "Allah belanızı versin"Açtı ağzını yumdu gözünü! "Allah belanızı versin"
Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...

Nwakaeme menajer oyununa geldi! Şoke oldu...

Dünya bu sözleri konuşuyor! 'Ukrayna için kıyamet olur'

Dünya bu sözleri konuşuyor! 'Ukrayna için kıyamet olur'

Okan Buruk eski öğrencisini alıyor!

Okan Buruk eski öğrencisini alıyor!

Sinop'ta başlayan kavga İstanbul'da sürdü! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Sinop'ta başlayan kavga İstanbul'da sürdü! Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

Sosyal medyadan duyurdu! Görevden alındılar

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.