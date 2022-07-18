"Ben çok seks pozitifim" demişti! Lottie Moss yine yaptı yapacağını...

Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak pozunu paylaşarak "Kadın vücudu inanılmaz! Son olayların ışığında onu kontrol etmeye çalışan insanları umursamıyorum. Senin vücudun, senin seçimin” notuyla paylaşan Lottie Moss bu sefer iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss yine gündeme bomba gibi düştü.

Kırmızı iç çamaşırlarıyla yine iddialı pozlara imza atan Moss paylaşımına "İhtiyacın olduğunu bilmediğin o üçlü" notunu düştü. Bu yorum takipçilerinden pek çok yorum aldı.

"HERKES SEKS YAPAR"

Seks konusundaki ifadeleriyle bir süre gündemde olan Moss "Herkes seks yapar, peki neden utanç verici olsun ki?" Seks sabahları herkesin yaptığı bir şey. Uyandıklarında herkes dişlerini fırçalar ve seks yapar. Aynı anda değil... pekala belki. Pozisyona bağlı! Ben çok seks pozitifim" demişti.



