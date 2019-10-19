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Ben Fero: İnsan sevmeyen adamdan faşist olur sanatçı olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Türkiye’de son dönem rap’in önde gelen isimlerinden biri olan Ben Fero, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere kişisel Twitter hesabından toplu bir cevap verdi.

Ben Fero: İnsan sevmeyen adamdan faşist olur sanatçı olmaz

İsim vermeden, yaz aylarında ‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla gündeme gelen Norm Ender’le kıyaslanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ben Fero, Demet Akalın’ın klibinde yer almasıyla ilgili şunları söyledi:

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“Ben bir popçuyla da düet yapmadım. Türkiye’de herkesin tanıdığı bir pop sanatçısını klibimde ağırladım. Anlayana rap’in geldiği noktayı, gücünü gösterdim ama tabii gözler kör olmuş kıskançlıktan. Hayırdır lan vatan mı sattık, gariban mı ezdik, ayrım mı yaptık?

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“Kaç kişi diyebildi ‘Kardeşlerimiz her soydan’ diye, gösterin bakıyım. Duymak isteyene mesaj hep var. Dilinizi mi varmıyor? İnsan sevmeyen adamdan faşist olur sanatçı olmaz. Demet Akalın kadar arkamda duramadınız.”

Ben Fero'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
ben fero Norm Ender

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