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'Ben muhafazakarım' diyen Sinan Akçıl'dan bomba sözler! "Erkek popçuların..."

18.09.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım" açıklamasıyla dikkat çeken Sinan Akçıl, 2. Sayfa programında yine olay ifadeler kullandı. Akçıl bu sefer transparan giyen erkek popçuları hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde eski eşine dair konuşan Sinan Akçıl gündem olmuştu. "Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım" diyen Akçıl, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Sinan Akçıl bu sefer de önce "Ben dekolte giymem" dedi ardından erkek popçuların tarzını hedef aldı.

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Akçıl konuşmasında "Benim yapım sanat dünyasındaki gevşeklikleri kabul etmiyor. Erkek popçuyla kadın popçunun kıyafeti sahnede ayırt edilmeli. Transparan giyinen erkek popçular bana gevşek geliyor. Ojeyi kız arkadaşımda görmek isterim, rakibim erkek popçuda değil. Büyük rezalet!" dedi.

Sinan Akçıl'ın sözleri sonrası şarkıcıya yeni sevgilisi Müjde Uzman'ın dekolteli pozları hatırlatıldı.

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Sinan Akçıl sevgilisi

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