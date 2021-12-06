Bende Kal nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bende Kal filminin oyuncuları

Bende Kal filminde; babasından kalan dükkanını işleten ve müşterilerine yaptığı tıraşın ardından masajlarıyla ünlenen Fikret’in hayatı gayet yolunda gider. Fakat bir gün dükkanına gelen bir pazarlamacı, tüm düzeninin alt üst eder. İşte Bende Kal filminin oyuncu kadrosu…

BENDE KAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaritsliğini Utku Uçar'ın yaptığı Bende Kal filmi, 2018'de İStanbul ve Adana'da çekildi.

BENDE KAL FİLMİNİN KONUSU

Bende Kal, Fikret ve arkadaşlarının peşlerine düşen mafya ile mücadelesini anlatıyor. Babadan kalma berber dükkanını işleten Fikret, her tıraş sonrasında müşterilerine yaptığı masaj ile adını duyurmuştur. Fikret'in hayatı, Taner'in ona zorla masaj aleti satmasıyla kabusa döner.

Taner ile Fikret, dükkana gelen ünlü mafya babası Altan'ın ölümüne neden olur. Peşlerine mafyanın düşmesini engellemek için cesedi ortadan kaldırmaya çalışan ikili, koltukçu Rıza'dan yardım isterler. Cesedi antika bir koltuğun içine gizleyip ortadan kaldırmayı planlarlar.

Ancak hedeflerine ulaşamadan mafya tarafından yakalanırlar ve her şeyi itiraf ederler. Bunun ardından koltuğu geri almak için dükkana dönerler fakat, koltuk düzenbaz muhtar adayı Düzgün Söğüş ile Adana'ya doğru yola çıkmıştır. Mafyanın adamları Altan'ın içinde yer aldığı koltuğu bulup geri getirmeleri için üçlüye 2 gün süre tanırlar.

Üç arkadaş, 2 gün içinde Adana'dan koltuğu alıp İstanbul'a dönmek zorundadır, fakat Adana'da türbe muamelesi görmeye başlayan koltuğu geri almak hiç kolay olmayacaktır. Fikret, Rıza ve Taner, kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar.

BENDE KAL FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Utku Uçar’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Bende Kal filminin oyuncu kadrosunda Sadi Celil Cengiz, Süheyl Uygur, Yüksel Molla, Peker Açıkalın, Hüseyin Elmalıpınar, Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor.



